Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    octubre 2, 2025 | 13:25
    octubre 2, 2025 | 13:25
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Disfruta todo octubre la exposición “El centro se pinta solo”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Este día, en conferencia de prensa se dio a conocer la apertura de la exhibición fotográfica “El centro se pinta solo”, por parte de la Coordinación del Centro Fundacional.

    Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la dependencia, Daniela González Lara, señaló que durante todo octubre las y los fronterizos podrán disfrutar de las obras que decoran el corazón de la ciudad, solo que esta vez, a través de una imagen en fotografía.

    “La exposición tiene como sede la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan, en donde se podrán apreciar de cerca las 25 obras del mismo número de artistas”, destacó la funcionaria.

    - Publicidad - HP1

    Dijo que la invitación está abierta a la ciudadanía para que visiten el Centro Histórico y vivan el tema cultural que cuenta con diferentes actividades; “es importante que acudan para que disfruten de sus plazas en las que hay servicio de Internet y son seguras para toda la familia”.

    Estas obras se pueden apreciar los lunes y martes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, miércoles 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, así como el sábado y domingo de 11: 00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 033 | Proveduría en Frontera con Luis Felipe Quintana

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Preveeduría en la Frontera con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Arranca el 4 de octubre el programa de alfabetización para mujeres

    El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) presentó en rueda de prensa el Programa...
    Juárez / El Paso

    No te pierdas el “Xolotón” en La Rodadora

    Para conmemorar el segundo aniversario del Xolo, la Dirección de Atención y Bienestar Animal...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.