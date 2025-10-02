Disfruta todo octubre la exposición “El centro se pinta solo”

Publicidad - LB2 -

Este día, en conferencia de prensa se dio a conocer la apertura de la exhibición fotográfica “El centro se pinta solo”, por parte de la Coordinación del Centro Fundacional.

Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la dependencia, Daniela González Lara, señaló que durante todo octubre las y los fronterizos podrán disfrutar de las obras que decoran el corazón de la ciudad, solo que esta vez, a través de una imagen en fotografía.

“La exposición tiene como sede la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan, en donde se podrán apreciar de cerca las 25 obras del mismo número de artistas”, destacó la funcionaria.

Dijo que la invitación está abierta a la ciudadanía para que visiten el Centro Histórico y vivan el tema cultural que cuenta con diferentes actividades; “es importante que acudan para que disfruten de sus plazas en las que hay servicio de Internet y son seguras para toda la familia”.

Estas obras se pueden apreciar los lunes y martes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, miércoles 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, así como el sábado y domingo de 11: 00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

