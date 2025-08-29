Disfruta hoy de los eventos del Festival Juárez Juangabrielísimo

Publicidad - LB2 -

Como parte de los eventos del Festival Juárez Juangabrielísimo, hoy se llevará a cabo la Cabalgata Juangabrielísimo, la Charreada Juangabrielísima y los Duetos con Juan Gabriel.

Ciudad Juárez, Chih .- El administrador del Lienzo Charro, Walterio Magdaleno, dio a conocer que la Cabalgata Juangabrielísimo iniciará a las 5:00 de la tarde frente al Museo Juan Gabriel.

“Se van a juntar en la avenida 16 de Septiembre todos los jinetes, charros y vaqueros, de ahí partirán para la Charreada Juangabrielísima, un evento deportivo y cultural combinando la charrería tradicional con un homenaje a Juan Gabriel a través de música y espectáculos de escaramuzas”, dijo.

- Publicidad - HP1

Mencionó que el mariachi Así es México también ofrecerá un emotivo concierto, donde interpretaran los grandes éxitos del Divo de Juárez, derramando sentimiento y pasión en cada nota.

“La entrada será gratuita y se tendrá una mini feria donde venderán antojitos mexicanos, bebidas, suvenires todo alusivo a Juan Gabriel”, añadió.

Por lo que invitan esta tarde-noche a la comunidad a pasar un rato en familia y disfrutar de estos eventos.

El próximo domingo 31 de agosto, a las 8:00 de la noche en la Plaza de la Mexicanidad, la cantante Natalia Jiménez se presentará en un concierto en homenaje a Juan Gabriel que marcará el cierre del festival Juárez Juangabrielísimo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.