    agosto 29, 2025 | 17:07
    Disfruta hoy de los eventos del Festival Juárez Juangabrielísimo

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Como parte de los eventos del Festival Juárez Juangabrielísimo, hoy se llevará a cabo la Cabalgata Juangabrielísimo, la Charreada Juangabrielísima y los Duetos con Juan Gabriel.

    Ciudad Juárez, Chih .- El administrador del Lienzo Charro, Walterio Magdaleno, dio a conocer que la Cabalgata Juangabrielísimo iniciará a las 5:00 de la tarde frente al Museo Juan Gabriel.

    “Se van a juntar en la avenida 16 de Septiembre todos los jinetes, charros y vaqueros, de ahí partirán para la Charreada Juangabrielísima, un evento deportivo y cultural combinando la charrería tradicional con un homenaje a Juan Gabriel a través de música y espectáculos de escaramuzas”, dijo.

    Mencionó que el mariachi Así es México también ofrecerá un emotivo concierto, donde interpretaran los grandes éxitos del Divo de Juárez, derramando sentimiento y pasión en cada nota.

    “La entrada será gratuita y se tendrá una mini feria donde venderán antojitos mexicanos, bebidas, suvenires todo alusivo a Juan Gabriel”, añadió.

    Por lo que invitan esta tarde-noche a la comunidad a pasar un rato en familia y disfrutar de estos eventos.

    El próximo domingo 31 de agosto, a las 8:00 de la noche en la Plaza de la Mexicanidad, la cantante Natalia Jiménez se presentará en un concierto en homenaje a Juan Gabriel que marcará el cierre del festival Juárez Juangabrielísimo.

