Diseñan un torneo de basquetbol para pueblos originarios

Regidores de la Comisión Edilicia para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas se reunieron con personal del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), para trabajar en la organización de un torneo de basquetbol especial para las comunidades originarias que radican en esta frontera.

Ciudad Juárez, Chih .- Sarahí de los Santos, coordinadora de Desarrollo Deportivo del Instituto, dialogó con los regidores de esta Comisión integrada por Mayra Karina Castillo Tapia, Pedro Alberto Matus Peña y José Mauricio Padilla.

Se destacó que el objetivo de la competencia es que las niñas, niños y jóvenes continúen desarrollando sus talentos deportivos a través de diferentes torneos.

De los Santos comentó que durante el Sport Fest 2025 se tuvo un torneo relámpago especial para miembros de los grupos originarios, en el que se contó con la participación de 14 equipos en la rama femenil y 18 en la varonil.

Con base en ello, los regidores de esta Comisión y personal del IMDEJ buscarán hacer un torneo exclusivo para los pueblos originarios y que se realice a partir de octubre, se pause durante diciembre, por el periodo vacacional de invierno y en enero se jueguen las eliminatorias para que de ahí salga el campeón.

Sarahí de los Santos comentó que se buscará que el torneo sea anual y también que se desarrolle en varios puntos de la ciudad para estar más cerca de las comunidades originarias, para que sientan este evento más propio.

En esta reunión participó el director general de Centros Comunitarios, Luís Fernando Rodríguez Giner, quien dijo que los Centros que tengan instalaciones deportivas estarán a disposición para que se desarrollen los encuentros.

De los Santos dijo que ahora será la Comisión la que diseñe las reglas de este torneo, pero ya comenzarán también a organizar esta justa deportiva para que pueda iniciar en octubre, como se propuso y puedan participar más de 400 competidores.

Comentó que durante los encuentros del Sport Fest se inscribieron cerca de 200 mujeres y 200 hombres, por lo que se espera que mínimo sea una inscripción similar.

