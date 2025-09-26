Dió inicio la Cumbre Iberoamericana de Periodismo

Publicidad - LB2 -

Con el fin de incentivar e innovar el periodismo, Carlos Israel Nájera Payán, coordinador general de Comunicación Social del Municipio, inauguró la Cumbre Iberoamericana de Periodismo 2025 en su cuarta edición, que tendrá cede en la ciudad del 26 al 28 de septiembre.

Ciudad Juárez, Chih .- El inicio de la cumbre se llevó a cabo en la agencia de vehículos Nissan y reunió a estudiantes, periodistas, académicos y empresarios, quienes podrán debatir como tema principal el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio periodístico.

“Tradicional e históricamente el periodismo ha sido un motor importante en la sociedad, los cambios en esta vida cotidiana, tan moderna y en la época que estamos viviendo de tantas transformaciones, no solamente en México, sino a nivel global, poder hablar de esto con las nuevas generaciones que se están formando en el Periodismo, es algo muy importante y trascendental”, destacó Nájera Payán.

El funcionario agregó que es de suma importancia que los jóvenes y estudiantes continúen preparándose en esta materia y puedan incluir el uso de nuevas tecnologías, las cuales podrán ser valiosas herramientas para una actividad periodística profesional y apegada a la realidad.

Durante la inauguración se contó con la presencia del juez de Texas, Ricardo Samaniego, quien señaló la importancia de que esta cumbre se dé en un contexto binacional, resaltando la importancia de la comunidad fronteriza incluso para el manejo de la información periodística.

La periodista y productora Karen Santamaría, del equipo organizador, resaltó que el uso de la Inteligencia Artificial no viene a remplazar el trabajo del periodismo actual, por el contrario, reforzará las actividades que ya se realizan y podrá mejorar el manejo de la información, es por ello la importancia de estas capacitaciones que permitirán preparar a los estudiantes en esta materia.

Dentro de la cumbre se contará con la presencia de empresas como Microsoft, así como especialistas nacionales e internacionales quienes presentarán temas sobre diferentes diciplinas, dentro del Centro Cultural de las Fronteras, en la zona Pronaf con accesos totalmente gratuitos.

