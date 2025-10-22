Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 22, 2025 | 16:41
    Difunden derechos de la niñez con el programa “Expresarte ¡es tu derecho!”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con gran entusiasmo y participación, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) llevó su programa “Expresarte ¡es tu derecho!” a la Escuela Primaria Rosario Castellanos, donde niñas y niños disfrutaron de una jornada llena de arte, creatividad y aprendizaje.

    Ciudad Juárez, Chih .- El objetivo principal del programa es que las y los estudiantes conozcan y reflexionen sobre sus derechos, al tiempo que fortalecen su identidad, confianza y capacidad de expresión. A través de una metodología lúdica y participativa, el arte se convirtió en vehículo para la educación y la sensibilización.

    Durante la actividad, las y los alumnos participaron en talleres de canto, creación de máscaras, alebrijes, origami, títeres de dedo, hip hop, escultura en plastilina y educación vial.

    Además de disfrutar de un cuentacuentos interactivo con “Morfeo, el monstruo come pesadillas”, una lotería sobre los derechos de la niñez, juegos tradicionales y dinámicas físicas que promovieron el trabajo en equipo.

    La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que este programa representa una herramienta fundamental para acercar el arte y la cultura a las infancias juarenses, al mismo tiempo que se difunde información esencial sobre sus derechos.

    “A través de la expresión artística, buscamos que los niños reconozcan su valor, aprendan a expresarse y comprendan que tienen derecho a vivir libres, seguros y felices”, señaló la funcionaria.

    “Expresarte ¡es tu derecho!” cuenta con el respaldo del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA Juárez) y forma parte del compromiso del Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, de garantizar a la niñez fronteriza espacios educativos y culturales que impulsen su desarrollo integral.

    Con esta jornada, IPACULT reafirma su labor de vincular el arte con la formación de valores y la promoción de los derechos humanos, fortaleciendo así la construcción de una comunidad más consciente, participativa y solidaria desde la infancia

