Dialogó Presidente Pérez Cuéllar con García Harfuch sobre seguridad y presupuesto

Plantean propuestas para mejorar la seguridad en Juárez y preparar mesas nacionales sobre presupuesto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sostuvo un encuentro con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, como parte de su participación en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, en la que se abordaron temas clave para fortalecer la estrategia de seguridad en el país y particularmente en esta frontera.

Durante la reunión, el alcalde presentó diversas propuestas enfocadas en mejorar las condiciones de seguridad en Ciudad Juárez, una de las ciudades que históricamente ha enfrentado retos complejos en materia de violencia y criminalidad.

Entre los temas expuestos destacó la importancia de contar con mayor respaldo presupuestal y operativo para el Distrito Policial Suroriente, una de las zonas con mayores índices delictivos.

Pérez Cuéllar informó que, como parte de los acuerdos alcanzados, se realizarán mesas de trabajo virtuales los días 18 y 19 de diciembre, en las que se abordarán de manera específica asuntos relacionados con el presupuesto destinado a las corporaciones municipales.

Estas mesas se celebrarán de manera simultánea en todo el país y buscan propiciar un diálogo directo entre autoridades locales y federales.

El edil juarense adelantó que será el próximo 19 de diciembre cuando se exponga formalmente el planteamiento presupuestal para el fortalecimiento del Distrito Policial Suroriente, además de otras propuestas en materia de seguridad operativa y de inteligencia.

Esta presentación forma parte de un esfuerzo coordinado para obtener mayores recursos y mejorar la infraestructura de seguridad pública en los municipios.

Asimismo, se discutieron reformas a los estatutos que rigen la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, con el objetivo de actualizar su marco normativo y mejorar los mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Pérez Cuéllar subrayó la relevancia de estos cambios, ya que permitirán una mayor eficiencia en la operación y supervisión de las estrategias de seguridad.

Finalmente, el alcalde enfatizó que el diálogo y la colaboración entre autoridades municipales y federales son fundamentales para avanzar en la consolidación de políticas públicas más eficaces, especialmente en ciudades como Juárez, donde el fenómeno de la violencia requiere respuestas integrales y sustentadas en una planeación conjunta.

