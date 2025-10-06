Detienen a presuntos sicarios de Ulises Nache y sus escoltas

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que lograron la desarticulación de una presunta banda criminal el pasado fin de semana, vinculados con el homicidio del líder de “La Empresa”, asesinado el 11 de agosto.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, informó que fue detenida una célula de asesinos, los cuales pudieran estar involucrados en el homicidio de Ulises Nache y sus escoltas, ocurridos el 11 de agosto en el Fraccionamiento Paseos de Aragón.

Los escoltas de Ulises Nache Trujillo, alias “Delta 1”, fueron identificados como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mientras que las autoridades lo ubicaron como miembro del grupo delictivo “La Línea”.

- Publicidad - HP1

La célula de sicarios detenida tras el asesinato de un joven en Oasis estaría relacionada con el asesinato del líder criminal Ulises Nache y sus escoltas, dos agentes de la Policía Municipal, así como con la masacre de una familia en Anapra.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que, por medio del operativo “Guerrero Negro”, agentes lograron la desarticulación de una presunta banda criminal el pasado fin de semana.

El arresto de Juan José “N”, de 19 años, Mario Alberto “N” de 25, José Guadalupe “N” de 31; Ricardo “N” de 36 y Kevin Eduardo “N” de 19, se logró en atención al reporte del asesinato de un joven en la colonia Oasis Revolución.

Por medio de las cámaras de videovigilancia de la Plataforma Centinela, se logró trazar la ruta de escape y en un lapso de una hora y media, se pudo ubicar y detener a los presuntos responsables en el cruce de Aztecas y Acolhuas.

Según información obtenida por medio de investigaciones, los detenidos podrían estar relacionados con dos hechos delictivos de alto impacto, entre ellos el homicidio de dos policías municipales y el líder criminal Ulises Nache, ocurrido el pasado 11 de agosto en la colonia Paseos de Aragón, así como el asesinato de una familia en la colonia Rancho Anapra, el pasado 19 de septiembre.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.