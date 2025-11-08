Detienen a presunto homicida de pastor en albergue del kilómetro 29

Publicidad - LB2 -

Detienen a Edeer Issel A. M. en albergue del Km 29 tras agredir con un objeto contundente al pastor Mauro Cabañas; ya fue puesto a disposición de las autoridades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a Edeer Issel A. M., de 34 años, como presunto responsable del homicidio del pastor Mauro Cabañas Arámbula, fundador de la iglesia “Entrada Triunfal”, en hechos ocurridos en un albergue ubicado en el kilómetro 29 de la carretera a Casas Grandes.

Según el reporte policial, los hechos se registraron en el cruce de las calles Batalla de Tierra Blanca y Antonio Rábago, en la colonia Kilómetro 29. Al arribar, los elementos localizaron al detenido en el techo de una vivienda mientras golpeaba repetidamente en la cabeza a la víctima con un objeto contundente; vecinos intentaron intervenir arrojándole piedras hasta la llegada de las autoridades.

Los oficiales subieron al techo, protagonizaron un forcejeo con el agresor y lograron someterlo. Al revisar a la persona agredida, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio inicio al protocolo correspondiente y el presunto fue puesto a disposición de la autoridad competente por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio.

La pastora Sandra López, encargada del albergue Arca de Noé, explicó que el presunto había sido canalizado previamente al albergue por la Policía Municipal y que, en una primera instancia, se le había confinado en una habitación donde se autolesionó con un bloque de concreto. Añadió que la familia del detenido no quiso reingresarlo a su domicilio, argumentando que el pasado 4 de noviembre intentó matar a su esposa y a su hija, por lo que lo consideraban peligroso.

De acuerdo con las autoridades municipales, el varón fue trasladado de un albergue a otro poco antes de los hechos fatales; los operativos en la zona se mantienen activos mientras la Fiscalía realiza las indagatorias correspondientes para esclarecer el móvil y las circunstancias del crimen. Hasta el momento, los datos recabados incluyen la participación de la Estación de Policía del Distrito Sur y la intervención de personal del Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que el detenido quedó a disposición de la instancia judicial para continuar con las diligencias ministeriales y determinar las medidas legales procedentes.

La comunidad y autoridades locales permanecen a la espera de los resultados oficiales de la investigación.

