octubre 17, 2025
    octubre 17, 2025 | 13:09
    Juárez / El Paso

    Detienen a presunto asesino de América Selene

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    La SSPM reportó la detención de Víctor Manuel G. M., de 28 años de edad, por el delito de resistencia de particulares, sin que se emitieran de momento más detalles sobre la captura.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) arrestaron a un hombre, el cual será investigado por su probable participación en la muerte e inhumación de América Selene N., cuyo cadáver fue localizado en el patio de una vivienda ubicada en la colonia Villas de Alcalá, al suroriente de la ciudad.

    Sin embargo, se informó que este hombre será investigado por su probable participación en el asesinato y posterior inhumación clandestina de América Selene N., de 41 años de edad.

    Esta mujer, quien era originaria del municipio de Parral, había sido reportada como desaparecida en la ciudad de Chihuahua.

