octubre 22, 2025
    octubre 22, 2025 | 16:18
    Desviarán tráfico en la avenida Manuel J. Clouthier por hundimiento

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    A partir de hoy, y con duración de 2 a 3 días, se desviará el tráfico, de las 07:00 hasta las 19:00 horas, sobre la avenida Manuel J. Clouthier, en sentido de poniente a oriente, debido a la reparación de un hundimiento que se registró en el cruce con la calle Jalisco.

    Ciudad Juárez, Chih .- La desviación será hacia la calle Michoacán, con rumbo al sur, para luego tomar la Miguel Hidalgo hacia el poniente y llegar a la calle Durango, donde retomarán al norte para incorporarse nuevamente a la Manuel J. Clouthier.

    Ante esto, Seguridad Vial pide a los conductores de vehículos planificar sus recorridos con anticipación, respetar los señalamientos y conducir con precaución, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los usuarios regulares de la zona.

    La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

