Destituyen a Myrna Judith Barajas del Ipacult por perder alineación con el proyecto institucional

La exdirectora del Ipacult fue removida del cargo por decisión del Consejo de Gobierno; Ogla Olivas queda como encargada del despacho.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La administración municipal confirmó la salida de Myrna Judith Barajas Martínez de la dirección del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult), luego de poco más de ocho meses en el cargo.

La destitución, de acuerdo con declaraciones del secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, fue resultado de que la funcionaria “perdió el rumbo” respecto al proyecto cultural planteado para 2025 por el Consejo de Gobierno del organismo descentralizado.

Barajas Martínez, quien había asumido formalmente la titularidad del Ipacult el pasado 13 de marzo ante el Cabildo, fue separada del cargo desde el 19 de noviembre, según lo confirmó en su momento el coordinador de Comunicación Social del Municipio, Carlos Nájera. Sin embargo, no fue sino hasta este lunes cuando se ofrecieron declaraciones oficiales sobre los motivos de su salida.

El secretario del Ayuntamiento detalló que la remoción fue una decisión conjunta del Consejo de Gobierno del Ipacult, tras determinar que la ahora exdirectora se había distanciado del proyecto institucional, aunque no especificó en qué aspectos o con base en qué indicadores se tomó la determinación. Agregó que, mientras se designa a una nueva persona al frente del Instituto, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar designó a Ogla Olivas como encargada del despacho.

Olivas es conocida en el ámbito cultural local como gestora, académica y fundadora del Colectivo Mujeres Border Bridge, con trayectoria en proyectos de arte comunitario y participación ciudadana en temas de género. Aunque no se ha dado una fecha precisa para la designación oficial de una nueva titular, se espera que el Consejo de Gobierno del Ipacult analice perfiles durante las próximas semanas.

Por su parte, el contralor municipal, Jorge Gutiérrez Casas, informó que actualmente la dependencia se encuentra en proceso de entrega-recepción, procedimiento obligatorio ante cualquier cambio de titular en organismos descentralizados. Este proceso incluye una revisión detallada de la documentación administrativa y contable del Instituto.

La gestión de Myrna Judith Barajas estuvo marcada por actividades culturales diversas, aunque no exenta de señalamientos por la falta de claridad en la ejecución de algunos programas y la percepción de poca articulación con otros sectores culturales de la ciudad.

Hasta el momento, Barajas Martínez no ha emitido un posicionamiento público respecto a su salida.

