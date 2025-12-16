Movil - LB1A -
    diciembre 16, 2025 | 15:08
    Destinarán presupuesto de Comunicación Social 2026 a campañas informativas y preventivas

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Buscan fortalecer acciones de prevención en temas de clima, salud, seguridad y movilidad

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Coordinación General de Comunicación Social informó que el presupuesto proyectado para el ejercicio fiscal 2026 estará enfocado prioritariamente en campañas de información y prevención, con el objetivo de mantener informada y protegida a la comunidad juarense.

    Durante su comparecencia ante regidores de la Comisión Edilicia de Hacienda, el titular de la dependencia, Carlos Israel Nájera Payán, explicó que se solicitó un presupuesto que permita planificar con anticipación las campañas institucionales, sin necesidad de recurrir posteriormente a ampliaciones presupuestales.

    “Hemos tenido muchos incrementos de trabajo en los últimos meses del 2025 y quisiéramos no estar recurriendo a ampliaciones, sino planificar desde el inicio el trabajo en promoción y prevención”.

    El funcionario detalló que durante el presente año se desarrollaron campañas informativas relacionadas con fenómenos climáticos, como lluvias intensas, exposición al sol, bajas temperaturas y prevención de intoxicaciones durante la temporada invernal, así como acciones de comunicación ante contingencias.

    También destacó la atención prioritaria que se dio a la prevención de la rickettsiosis, con campañas orientadas a evitar contagios y fallecimientos, además de estrategias informativas en seguridad pública, seguridad vial y salud, temas que concentraron la mayor carga de trabajo de la Coordinación en 2025.

    Nájera Payán subrayó que la experiencia acumulada durante el año permitió identificar la necesidad de fortalecer la comunicación preventiva como herramienta clave para reducir riesgos y proteger a la población.

    Para el ejercicio 2026, la Coordinación General de Comunicación Social solicitó un presupuesto de 213 millones 118 mil 274 pesos, recurso que será destinado tanto a las campañas informativas como a las actividades operativas propias de la dependencia, sujetas al análisis y eventual aprobación del Cabildo.

