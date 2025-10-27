Destinará Obras Publicas 20 mdp para la construcción de 37 pozos de absorción en calles

Publicidad - LB2 -

Durante la reunión de la Comisión edilicia de Obras Públicas efectuada este día, el titular de la dependencia, Daniel González García, presentó a los regidores el proyecto de construcción de pozos de absorción en diversos puntos de la ciudad, obra que se hará con presupuesto del año 2025, del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal.

Ciudad Juárez, Chih .- González García comentó que este año se tienen de inversión 25 millones de pesos para este rubro, destacando que 20 millones ya se tienen destinados .

“Ahorita ya estamos con los primeros 20 millones con los cuales se van hacer estos 37 pozos, es un estudio que ya existía, la lista si es extensa, si son bastantes puntos, creo son casi 100 puntos de encharcamiento, este es el primer nivel”, comentó.

Indicó que algunos de los puntos por atender son la avenida de los Insurgentes, Valle de Juárez y Laguna de Tamiahua, boulevard Bernardo Norzagaray, avenida Hermanos Escobar, avenida Sanders, Simona Barba y Camino Viejo a San José, por mencionar algunos.

El titular de Obras Públicas dijo que las obras están próximas a licitarse y se estima que en un periodo aproximado de 3 semanas puedan iniciar con los trabajos, conforme se vayan cerrando las licitaciones.

En la reunión de la Comisión estuvieron la regidora Luz Clara Cristo Sosa, así como los regidores Antonio Domínguez y Héctor Hugo Avitia, quienes señalaron la importancia de ejecutar este tipo de obras ante las peticiones ciudadanas.

