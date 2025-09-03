Destinan 200 mil pesos para apoyo a estudiantes que participan en competencias en otras partes del país

Publicidad - LB2 -

Regidores de la Comisión Edilicia de Educación se reunieron para determinar el apoyo que se dará a los estudiantes juarenses que competirán en otras partes del país en diversos eventos académicos.

Ciudad Juárez, Chih .- El regidor y coordinador de la Comisión, Jorge Marcial Bueno Quiroz, así como los regidores José Mauricio Padilla y Héctor Hugo Avitia Corral, quien participó vía remota, aprobaron repartir una bolsa de 200 mil pesos.

Bueno Quiroz dijo que para este mes se atendieron a 10 solicitudes de apoyo para niños y jóvenes que viajarán a eventos en la Ciudad de México, el estado de Morelos y Jalisco.

Estos son estudiantes de nivel básico, así como universitarios que van con la meta de poner el nombre de Juárez en alto, comentó.

Los solicitantes competirán en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, así como en eventos de oratoria y otros más, dijo el regidor Bueno Quiroz.

Indicó que a cada solicitante se le otorga un estímulo de 20 mil pesos, que es el monto máximo que se les puede dar y con esto se apoya para que el viaje no lesione la economía familiar, ya que en la mayoría de los casos son los padres de familia quienes tienen que sufragar esos gastos.

