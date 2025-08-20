Movil - LB1 -
    agosto 20, 2025 | 15:54
    Destina SDHyBC más de 14 mdp a 53 OSC en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) entregó apoyos económicos por más de 14 millones de pesos (mdp), a 53 organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez , Chih .- Lo anterior, como parte de la cuarta edición del programa “Apoyos Económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para el Fortalecimiento Comunitario 2025”.

    A través de la SDHyBC, se distribuirán 5 millones 160 mil pesos a 13 asociaciones civiles, además de 8 millones de pesos adicionales al Banco de Alimentos de Ciudad Juárez A.C., mediante la Dirección de Cohesión Social.

    Además, en colaboración con la Junta de Asistencia Social Privada (JASP), un total de 39 asociaciones civiles serán beneficiarias de 1 millón 210 mil pesos, como apoyo directo para su gasto operativo.

    La subsecretaria de DHyBC, Austria Galindo Rodríguez, mencionó que con este respaldo se logrará beneficiar a más de 7 mil 100 personas en distintos rubros, como atención a personas con discapacidad, salud, víctimas de violencia, así como a niñas, niños y adolescentes.

    De igual manera, a través del Banco de Alimentos de Ciudad Juárez A.C. se beneficiará a un total de 1,114 niñas y niños con apoyos de carácter nutricional.

    Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, señaló que estos apoyos fortalecen el trabajo de las asociaciones civiles, lo que permite ampliar la cobertura de sus servicios y mejorar la calidad de vida de miles de familias juarenses.

    Las 13 asociaciones beneficiarias por parte de la SDHyBC son: Sin Violencia, Salud y Bienestar Comunitario, Colectiva Arte, Comunidad y Equidad, Asociación Nirata para Personas con Capacidades Diferentes, Centro de Estudios Para Invidentes, Paz y Convivencia Ciudadana, y Fundación Juárez Integra.

    También Girasoles Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, Programa Educación en Valores, Red Mesa de Mujeres, Unidos Planificamos el Agro, Instituto DISCE y Luz en mi Ciudad Juárez.

    Con acciones como esta, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de mantener un trabajo cercano y constante con las organizaciones de la sociedad civil, al reconocer su papel fundamental en la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

