Destina Municipio bolsa de 120 mil pesos para apoyo a estudiantes que van a eventos académicos

Con el objetivo de apoyar a los estudiantes que van a otras partes del país a competir en diferentes actividades académicas, la Comisión Edilicia de Educación determinó repartir una bolsa de 120 mil pesos.

Ciudad Juárez, Chih .- El coordinador de la Comisión, regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, así como José Mauricio Padilla autorizaron recursos a grupos que competirán en eventos de ingeniería de sistemas computacionales, suma de talentos, equipos de voxteam y equipo de exploradoras.

Los estudiantes acudirán a ciudades como Campeche, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey y Guanajuato.

Bueno Quiroz dijo que con esta ayuda se incentiva un poco a los estudiantes y a sus familias, ya que son los padres y madres quienes tienen que afrontar los gastos que se harán para que sus hijas e hijos puedan representar a la ciudad.

