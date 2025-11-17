Destacan las Cruzadas de Juárez en el Smart City Expo World Congress por su enfoque humano e incluyente

Publicidad - LB2 -

La ciudad se posicionó entre las cuatro mejores del mundo en la categoría de vida e inclusión por su modelo de atención ciudadana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez fue reconocida a nivel internacional en el Smart City Expo World Congress, celebrado en Barcelona, España, por su modelo de atención ciudadana implementado a través de las Cruzadas por Juárez, programa que ha logrado consolidarse como un ejemplo de cercanía, inclusión y recuperación del espacio público. La ciudad se posicionó entre las cuatro mejores del mundo en la categoría vida e inclusión, entre más de 100 países participantes.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, celebró el logro y reconoció el trabajo coordinado de todas las dependencias municipales y del personal que participa activamente en estas jornadas comunitarias. “Este reconocimiento es para todo el equipo que día a día sale a los barrios a escuchar, atender y resolver. Juárez está demostrando que con voluntad y trabajo en equipo, se pueden lograr cosas grandes”, expresó.

Por su parte, la coordinadora de la Oficina de Resiliencia, Yesenia Hidalgo, señaló que este galardón llena de orgullo a Juárez, al proyectar a nivel internacional el compromiso del Gobierno Municipal con un enfoque humano, innovador y resiliente. “Este reconocimiento posiciona a Juárez como una ciudad que piensa, innova y actúa con visión social”, dijo.

Durante el congreso, que contó con la participación de 143 países, 1,190 expositores y 592 conferencistas, se abordaron temas clave sobre desarrollo urbano, sostenibilidad, tecnología, gobernanza y calidad de vida. Juárez participó en la categoría vida e inclusión, donde fue evaluada por su impacto social, alcance territorial y resultados medibles a través de las Cruzadas.

La titular de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, explicó que este programa ha sido clave para llevar los servicios municipales a todas las colonias de la ciudad, priorizando zonas con rezago o lejanía. “Las Cruzadas no son solo un evento, sino una estrategia integral de atención que comienza con trabajo de campo previo, continúa con atención directa y concluye con seguimiento puntual”, detalló.

Hasta la fecha, se han realizado 15 Cruzadas en diferentes sectores de la ciudad. Cada jornada atiende en promedio entre 4 mil y 5 mil personas, mediante visitas casa por casa, instalación de módulos de atención y brigadas que operan incluso fuera del horario laboral. Además, participan múltiples dependencias municipales para ofrecer servicios médicos, sociales, educativos, jurídicos y de infraestructura, entre otros.

El reconocimiento internacional representa un respaldo al modelo implementado por el Municipio y también un nuevo compromiso: mantener a Juárez como una ciudad con enfoque social y visión global. “Este logro nos motiva a redoblar esfuerzos, seguir innovando y trabajar con mayor determinación para que Juárez siga siendo ejemplo de un gobierno cercano a su gente”, concluyó Mendoza Mendoza.

