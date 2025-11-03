Destacan inversión histórica del Municipio en El Chamizal

Publicidad - LB2 -

Más de 39 millones de pesos se han destinado desde 2021 para rehabilitación, mantenimiento y equipamiento del parque.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez ha realizado una inversión sin precedentes en el Parque El Chamizal, con más de 39 millones de pesos destinados desde 2021 a labores de mantenimiento, equipamiento y rehabilitación, informó este lunes el director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, durante una evaluación del estado actual del emblemático espacio público.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar subrayó que su administración ha sido la que más ha invertido en El Chamizal, sin ceder ni un solo centímetro en comodato a particulares, y resaltó el rescate del vivero municipal como uno de los principales logros en la gestión del parque. “Lo recibimos en condiciones deplorables y hoy está produciendo el arbolado para toda la ciudad”, afirmó.

- Publicidad - HP1

Actualmente, 50 trabajadores atienden las más de 90 hectáreas del parque y cerca de 13 mil árboles, cifra que contrasta con los 30 trabajadores promedio con los que contaba el área en años anteriores. Esta expansión en el personal ha permitido mejorar la atención y cuidado del que es considerado el principal pulmón verde de Ciudad Juárez.

“Contamos con nueva maquinaria, camiones, vehículos y herramientas, lo que nos ha permitido ampliar el sistema de riego, colocar nuevos juegos infantiles, bancas, toldos y asadores”, explicó Tapia Martínez. Agregó que estos esfuerzos responden a la instrucción del alcalde de no descuidar El Chamizal y garantizar su rehabilitación constante para el disfrute de las familias juarenses.

Por su parte, el director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, señaló que desde el inicio de la administración se puso en marcha una política clara de recuperación del parque, destacando que mientras la administración anterior invirtió alrededor de 10 millones de pesos en cinco años, la actual destinó casi 17 millones tan solo en 2024, lo que representa una diferencia sustancial en términos de impacto y alcance.

Zamarrón explicó que se han rehabilitado la planta tratadora de aguas, se han instalado nuevas líneas de riego y se ha adquirido maquinaria especializada que mejora las labores de limpieza. También destacó que se eliminaron más de 500 cepas que antes dificultaban el mantenimiento, lo que ha abierto paso a nuevas plantaciones y ha mejorado notablemente la imagen del parque.

“La gente que acude diariamente a correr o caminar nota el cambio, y eso nos motiva a seguir trabajando por un Chamizal más limpio, funcional y verde”, concluyó.

El Chamizal es uno de los espacios públicos más emblemáticos de Ciudad Juárez, punto de encuentro para actividades deportivas, recreativas y culturales. Con esta inversión, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el medio ambiente y la mejora de la calidad de vida urbana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.