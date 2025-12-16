Destacan ahorro de tiempos y costos en trámites del Gobierno Municipal de Juárez

Publicidad - LB2 -

Mejora regulatoria y digitalización reducen requisitos, días de espera y gastos para la ciudadanía

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Los avances en mejora regulatoria y digitalización de trámites han permitido al Gobierno Municipal de Ciudad Juárez reducir de forma significativa los tiempos de espera y los costos que enfrentan las y los ciudadanos al realizar gestiones administrativas, informó el coordinador de directores, Enrique Licón Chávez, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria.

De acuerdo con el balance presentado, se logró una reducción acumulada de 50 requisitos y 69 días hábiles en trámites de las direcciones de Desarrollo Urbano, Protección Civil y Ecología, lo que ha impactado de manera directa en la vida cotidiana de la población y en la actividad económica local.

Entre enero y diciembre se digitalizaron 6 mil 678 constancias de zonificación, 837 cédulas catastrales, 177 asignaciones de número oficial y 11 licencias de construcción, trámites que anteriormente requerían traslados físicos y prolongados periodos de espera.

Uno de los casos más representativos es el trámite de zonificación, que antes podía tardar hasta 30 días y que actualmente se resuelve de manera inmediata a través de la plataforma digital municipal.

Estas mejoras han generado un ahorro estimado de 203 mil 75 días ciudadano, además de un ahorro económico promedio de 335.15 pesos por trámite, al eliminar gastos asociados a transporte, copias y tiempo laboral perdido.

La plataforma digital también ha permitido una mayor coordinación entre dependencias, ya que procesos complejos como los dictámenes de fraccionamientos, en los que participan hasta 14 instancias, ahora se revisan de manera simultánea y en línea, agilizando resoluciones y brindando mayor certeza a ciudadanos y desarrolladores.

Actualmente 27 dependencias municipales participan en los trabajos de mejora regulatoria, con el objetivo de simplificar trámites tanto para el sector empresarial como para el uso cotidiano de la población.

Durante la sesión se informó que para 2026 se contempla la digitalización de 20 trámites adicionales, principalmente de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Catastro y Ecología, así como la habilitación de nuevos servicios en línea, entre ellos permisos menores de construcción, apertura de zanjas y notas de traslación de dominio.

La reunión fue encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien señaló que la mejora regulatoria ha sido una de las principales demandas ciudadanas, especialmente de cámaras empresariales, colegios de profesionistas y desarrolladores de vivienda, y convocó a mantener la participación activa para consolidar procesos más ágiles, transparentes y eficientes.

Como parte de los acuerdos, se informó que el alcalde designó a Enrique Licón Chávez como Autoridad de Simplificación y Digitalización del Municipio, con la encomienda de dar seguimiento a la legislación en la materia y fortalecer la estrategia de reducción de trámites burocráticos en beneficio directo del tiempo y el bolsillo de las y los juarenses.

