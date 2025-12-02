Destaca Pérez Cuéllar labor técnica del IMIP ante Consejo de Gobierno

Publicidad - LB2 -

Reconoce al equipo por su aporte al desarrollo urbano y continuidad institucional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante la reunión anual del Consejo de Gobierno del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reconoció públicamente el trabajo técnico y el compromiso del equipo encabezado por el director del Instituto, Roberto Mora Palacios. En el encuentro, que también incluyó la tradicional cena navideña, el alcalde reafirmó el papel estratégico que ha desempeñado el IMIP en el desarrollo de la ciudad.

Frente a los miembros del Consejo —integrado por 11 consejeros, de los cuales seis son ciudadanos con voz y voto, además de directores municipales con participación deliberativa—, el alcalde agradeció el respaldo institucional que ha brindado el IMIP a su administración a través de proyectos de planeación urbana, desarrollo territorial y ordenamiento estratégico.

Roberto Mora, titular del Instituto, explicó que esta sesión no solo busca revisar los avances del año, sino también reconocer la colaboración entre gobierno y sociedad civil en materia de planeación urbana. Subrayó que el apoyo del municipio ha sido clave para mantener la operatividad del Instituto, a pesar de las limitaciones presupuestales.

Pérez Cuéllar reconoció abiertamente que el financiamiento hacia el IMIP podría ser mayor, pero destacó la eficiencia con la que el equipo técnico ha trabajado. “Han hecho mucho con poco, y eso habla de su compromiso y capacidad. A pesar de los retos financieros, el IMIP ha sido un aliado constante en el diseño de políticas públicas de largo alcance”, expresó.

El alcalde hizo énfasis en la importancia de mantener al Instituto como un ente técnico, autónomo y no sujeto a vaivenes políticos. Mencionó que la antigüedad promedio del personal —superior a 14 años, según datos presentados en la conmemoración del pasado 10 de octubre— refleja una estabilidad que permite darle continuidad a los proyectos más allá de las administraciones en turno.

Durante su mensaje, también destacó la labor de exdirectores como Vicente López Urueta, presentes en el evento, y deseó felices fiestas al equipo del IMIP, exhortándolos a no bajar el ritmo de trabajo. “Hay que seguir trabajando muy duro, el desarrollo de Juárez necesita de instituciones fuertes y comprometidas como ustedes”, apuntó.

La velada cerró con un ambiente de reconocimiento institucional y con el compromiso reiterado de continuar impulsando proyectos de planeación estratégica que abonen al crecimiento ordenado y sustentable de Ciudad Juárez.

