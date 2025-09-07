Destaca Morena logros de Pérez Cuéllar, y pide comisión para supervisar obras

Publicidad - LB2 -

Se diversifican las opiniones de los lideres de los partidos representados en el cabildo sobre el trabajo del alcalde en su primer año de su segundo periodo.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- María Dolores Adame Andrade, líder de la Fracción de Morena en el cabildo, hizo énfasis en los logros de la administración de Cruz Pérez Cuéllar en este primer año de gobierno.

Tras detallar los avances de la administración municipal, la regidora realizó dos propuestas al alcalde:

“Solicito y propongo al ejecutivo municipal que se consideren recorridos de supervisión de las obras y un diagnóstico de lo más prioritario para generar mejores acciones ejecutivas, con el objetivo de dejar a los juarenses un legado de servicios y obra pública suficiente por muchos años”, expresó Adame Andrade.

Resaltó inversiones y acciones en obra pública, seguridad, regularización de la tenencia de la tierra, educación, deporte y programas para una vejez digna, así como la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

PIDE REGIDOR DEL PAN NO HACERLE LA CHAMBA A LA 4T

Por su parte el regidor del PAN, Alejandro Jiménez Vargas exhortó al mandatario local a quedarse en Ciudad Juárez los fines de semana, en clara alusión a los viajes que el alcalde ha realizado desde hace tiempo a otros municipios de la entidad.

El regidor Blanquiazul también expuso algunos temas que a juicio no han quedado del todo claros, entre ellos, la aplicación de los 40 millones de pesos en favor de los damnificados del norponiente por las lluvias a fines de junio, y varios temas que, aseguró, no han quedado claros durante el primer año de la administración 2024-2027.

En su intervención también solicitó mejores prestaciones para los elementos policiacos, y propuso al alcalde que las casas embargadas por adeudos con el municipio puedan ser destinadas a los miembros de la SSPM.

“Es importante también ver por nuestras mujeres y hombres policías; este Cabildo tiene que garantizar prestaciones dignas”, dijo.

RECONOCE PRI LOGROS, PERO…

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de la regidora Mireya Porras, expuso el posicionamiento de su fracción en el Cabildo frente a la entrega del Primer Informe de Gobierno del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, y reconoció el interés de la administración municipal por atender las necesidades de la ciudadanía.

Sin embargo, advirtió que como oposición responsable le corresponde señalar lo que aún falta y lo que debe corregirse, y dijo, es mucho.

MC CRITICA MANIPULACIÓN DE DATOS SOBRE HOMICIDIOS

Gloria Mirazo de la Rosa, regidora de Movimiento Ciudadano (MC), afirmó durante su posicionamiento a la entrega del Primer Informe de Gobierno del alcalde Cruz Pérez Cuéllar que este gobierno tiene la oportunidad de hacer crecer a Ciudad Juárez con una sola visión y un solo objetivo: el bien común.

La regidora cuestionó el manejo de estadísticas sobre homicidios en la ciudad, al considerar que están manipuladas al no concordar con las proporcionadas por el INEGI.

“Movimiento Ciudadano rechaza la manipulación y contradicción de cifras, en particular sobre los homicidios dolosos”, dijo.

“Se sustentan en bases de datos distintas: por un lado, las cifras del INEGI y por otro las del Secretariado de Seguridad Pública”, señaló.

DECLINA EL PARTIDO DEL PUEBLO POSICIONAMIENTO

La que se abstuvo de opinar fue la regidora del partido del Pueblo, Luz Clara Cristo Sosa, quien solo hizo uso del micrófono para decir “No tenemos posicionamiento político respecto al tema. Es cuanto”.

