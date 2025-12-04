Destaca Alcalde inversión tecnológica en reunión con directivos de Dell Technologies

Publicidad - LB2 -

Abordan temas como inteligencia artificial, ciberseguridad y modernización digital en beneficio del municipio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de la innovación tecnológica en el municipio, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar sostuvo un encuentro con Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México, con quien dialogó sobre las principales tendencias globales en materia digital y su aplicación en gobiernos locales. Durante la reunión se destacó el papel de la tecnología como motor del desarrollo económico y herramienta para modernizar los servicios públicos.

El alcalde subrayó la importancia de que empresas internacionales como Dell mantengan una presencia activa en Ciudad Juárez, no sólo como generadoras de empleo, sino como aliadas estratégicas en procesos de transformación digital y automatización administrativa. Reconoció que la inversión tecnológica en la región ha crecido en los últimos años y representa una oportunidad para elevar la calidad de vida de las y los juarenses.

Por su parte, Aguilar explicó que la conversación se centró en temas prioritarios para la gestión pública moderna, entre ellos, la ciberseguridad y la modernización de centros de datos, aspectos clave para garantizar operaciones seguras y eficientes en la infraestructura digital del gobierno local. Expuso que estos avances permiten a las administraciones optimizar recursos y proteger la información de las y los ciudadanos.

Otro de los temas abordados fue el papel de la inteligencia artificial en el sector público. Aguilar señaló que su aplicación en áreas como trámites, atención ciudadana y automatización de procesos ha permitido a gobiernos en distintas partes del mundo reducir tiempos, mejorar la eficiencia operativa y brindar servicios de forma más ágil y personalizada.

Dell Technologies reafirmó su compromiso con el estado de Chihuahua y con Ciudad Juárez, donde mantiene presencia desde hace varios años con iniciativas enfocadas en soluciones empresariales, innovación educativa y tecnología para el sector público. Aguilar manifestó la disposición de la empresa para colaborar en nuevos proyectos que impulsen el desarrollo económico y la conectividad del municipio.

El encuentro se da en un contexto en el que Ciudad Juárez busca posicionarse como un polo de innovación y tecnología en la frontera norte, a través de la atracción de inversiones, la capacitación del talento local y la implementación de herramientas digitales que contribuyan a una administración más moderna y cercana a la ciudadanía.

La administración municipal continuará generando espacios de diálogo con el sector empresarial y tecnológico para fortalecer alianzas que aceleren la transformación digital de Juárez, alineada con una visión de ciudad inteligente y con servicios más eficientes y seguros.

