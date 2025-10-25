Destaca alcalde importancia del bacheo de su administración

Publicidad - LB2 -

Pérez Cuéllar, aclara que el financiamiento no será un impedimento para atender una de las demandas más sentidas de la ciudadanía juarense, como lo es el bacheo.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El Presidente Municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, destacó la importancia del programa de bacheo de las calles de la ciudad, y dejó en claro, que, si el presupuesto para tal fin se llega a agotar, se destinarán más recursos.

Reconoció que, aún falta mucho por hacer, y que por esta razón no se detendrán las labores por motivos presupuestales, y adelantó que para el próximo año se contemplarán mayores recursos dado el retraso que presenta la ciudad en este sentido.

“No pararemos hasta tapar todos los baches”, dijo categórico.

“El financiamiento no será un impedimento para atender una de las demandas más sentidas de la ciudadanía juarense”, concluyó.

