Destaca alcalde disminución de homicidios en octubre

Cruz Pérez Cuéllar, considera que este logro es gracias a los trabajos coordinados entre las diversas corporaciones policiacas, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que octubre cerrará con una importante reducción en los homicidios dolosos, pese al incidente reciente de un par de multihomicidios.

“El mes está cerrando muy a la baja, de los más bajos que hemos tenido en la administración”, dijo.

“En términos generales hemos tenido una gran reducción de homicidios, lo cual es positivo”, señaló.

“El mes termina hoy a la medianoche, pero vamos con una tendencia muy fuerte a la baja”, concluyó.

De acuerdo a las estadísticas de Ficosec, hasta el 29 de octubre, la cifra de muertos es de 57 en el mes, a los que habría que sumarle los de los dos últimos días, sin embargo, aún con ello, la cantidad de asesinatos es el menor en mucho tiempo.

