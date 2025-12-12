Destaca Alcalde colaboración institucional en relevo del Colegio de Ingenieros Civiles de Juárez

Publicidad - LB2 -

Pérez Cuéllar reconoce labor del Consejo saliente y reafirma compromiso con los profesionistas del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la ceremonia de relevo del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, subrayó la importancia del trabajo en equipo como elemento clave para el desarrollo urbano y social de la ciudad, al tiempo que reconoció la labor del presidente saliente, Rubén Perea Fong, al frente del XXXI Consejo.

Durante su intervención, el alcalde destacó el profesionalismo, compromiso y vocación de servicio que caracterizó la gestión de Perea Fong, no solo en el cumplimiento de sus funciones formales, sino en la relación cercana y constante que sostuvo con el Gobierno Municipal. Pérez Cuéllar subrayó que presidir una organización como el Colegio de Ingenieros implica una alta responsabilidad, que se ha sabido ejercer con seriedad y entrega.

El mandatario municipal agradeció especialmente la coordinación que se logró entre el Colegio y diversas instancias de gobierno, incluyendo la administración estatal, universidades y organizaciones de la sociedad civil, lo que permitió avanzar en proyectos comunes. Mencionó como ejemplo destacado la colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), institución con la que se han consolidado iniciativas que impactan directamente en la infraestructura educativa y comunitaria.

En su último informe, Rubén Perea Fong expresó que la ingeniería civil no solo se enfoca en construir obras, sino también en edificar realidades que mejoran la vida de las personas. Resaltó las acciones del Colegio en apoyo a escuelas vulnerables y la sinergia establecida con distintos sectores para impulsar soluciones técnicas con impacto social.

Por su parte, el nuevo presidente del Colegio, Jesús Komiyama, se comprometió a dar continuidad a esta línea de trabajo, fortaleciendo el diálogo con instituciones públicas y privadas. Afirmó que uno de sus objetivos será mantener la unidad gremial y ampliar la participación del Colegio en temas estratégicos para el desarrollo urbano y sustentable de Ciudad Juárez.

Cruz Pérez Cuéllar concluyó su mensaje reiterando la disposición del Gobierno Municipal para seguir construyendo puentes con los colegios profesionales, universidades y organizaciones civiles. Señaló que la colaboración y el intercambio de ideas son esenciales para enfrentar los desafíos de una ciudad con las características y complejidades de Juárez, por lo que reafirmó su compromiso con el trabajo conjunto y el fortalecimiento institucional.

