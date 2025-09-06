Movil - LB1 -
    septiembre 6, 2025 | 14:43
    Despliegan jornada especial de vacunación contra el sarampión en la UTCJ

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, llevó a cabo este sábado 6 de septiembre una jornada especial de vacunación contra el sarampión en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), como parte de la estrategia de control y prevención de esta enfermedad.

    Ciudad Juárez, Chih .- El módulo, instalado en la avenida Universidad Tecnológica 3051, colonia Lote Bravo, brindó atención desde las 9:00 horas a estudiantes y ciudadanía en general que aún tenían pendiente completar su esquema de vacunación.

    Durante la jornada, personal médico aplicó dosis doble viral (SR) y triple viral (SRP), de acuerdo con la edad y necesidades de cada paciente, priorizando a personas de 6 meses a 49 años.

    Rogelio Covarrubias Gil, director médico del Distrito de Salud II Juárez, destacó que este tipo de acciones refuerzan la cobertura en estudiantes ante el regreso a clases, al tiempo que permiten que la comunidad en general cuente con una protección adecuada contra el sarampión.

    La Secretaría de Salud recordó que la vacuna contra el sarampión sigue disponible en los 23 Centros de Salud de la Zona Norte, así como en el módulo del Distrito de Salud II Juárez, en un horario de 8:00 a 13:30 horas.

