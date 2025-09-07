Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 7, 2025 | 21:01
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Despliega SSPM operativo por primer informe del presidente municipal

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Secretaría de Seguridad Pública Municipal da a conocer que se mantiene un importante despliegue para el resguardo del evento de la presentación del primer informe de gobierno del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- Con un importante despliegue y en coordinación con seguridad vial, protección civil, bomberos, rescate y la presencia policial al interior y al exterior del estadio 8 de Diciembre, se resguarda la seguridad de los asistentes.

    - Publicidad - HP1

    Con los centros de mando móvil interconectados en tiempo real al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata desde donde se encuentra un monitoreo importante, se mantiene vigilancia en las zonas aledañas al estadio 8 de Diciembre, ubicado en las calles Soneto 156 y avenida Lote Bravo.

    Se cuenta con presencia policial al interior, al exterior y a la redonda para cuidar de los vehículos de los asistentes, así como la circulación de los automóviles.

    La SSPM hace un llamado a los asistentes para mantener una buena conducta y manejarse con paciencia para mantener el orden entre los asistentes y poder lograr un saldo blanco como en todos los eventos masivos de la ciudad.

    De igual manera en caso de detectar cualquier situación de peligro para la ciudadanía asistente a disfrutar del evento pueden reportarlo a cualquier elemento preventivo que se encuentre en el lugar.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Llegan miles al Estadio 8 de Diciembre para el informe de Cruz Pérez Cuéllar

    El Municipio estimó 14 mil asistentes para escuchar el mensaje del alcalde juarense. Ciudad Juárez,...
    Noroeste

    Lleva Estado apoyo a familias afectadas por lluvias en Casas Grandes

    Por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.