Despliega SSPM operativo por primer informe del presidente municipal

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal da a conocer que se mantiene un importante despliegue para el resguardo del evento de la presentación del primer informe de gobierno del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Ciudad Juárez, Chih .- Con un importante despliegue y en coordinación con seguridad vial, protección civil, bomberos, rescate y la presencia policial al interior y al exterior del estadio 8 de Diciembre, se resguarda la seguridad de los asistentes.

Con los centros de mando móvil interconectados en tiempo real al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata desde donde se encuentra un monitoreo importante, se mantiene vigilancia en las zonas aledañas al estadio 8 de Diciembre, ubicado en las calles Soneto 156 y avenida Lote Bravo.

Se cuenta con presencia policial al interior, al exterior y a la redonda para cuidar de los vehículos de los asistentes, así como la circulación de los automóviles.

La SSPM hace un llamado a los asistentes para mantener una buena conducta y manejarse con paciencia para mantener el orden entre los asistentes y poder lograr un saldo blanco como en todos los eventos masivos de la ciudad.

De igual manera en caso de detectar cualquier situación de peligro para la ciudadanía asistente a disfrutar del evento pueden reportarlo a cualquier elemento preventivo que se encuentre en el lugar.

