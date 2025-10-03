Despliega SSPM operativo “Escuela segura”

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Dirección de Prevención Social, implementó con éxito el operativo denominado “Escuela Segura”, como parte de las acciones estratégicas para fortalecer la seguridad y el bienestar de la comunidad estudiantil en diversos planteles de la localidad.

Ciudad Juárez, Chih .- El operativo se desarrolló de manera simultánea en distintos niveles educativos, incluyendo preescolar, primarias y secundarias ubicadas principalmente en zonas donde se han identificado situaciones de alerta o factores de riesgo que pudieran comprometer la integridad de los estudiantes.

Estas acciones preventivas tienen como principal objetivo salvaguardar la integridad del alumnado, así como brindar confianza a padres de familia, docentes y personal educativo, por lo que los elementos de la corporación llevaron a cabo labores de vigilancia, recorridos perimetrales y presencia policial disuasiva en horarios de entrada y salida de los estudiantes.

Además de garantizar entornos escolares seguros, este tipo de operativos también busca fomentar una cultura de prevención y proximidad social, permitiendo establecer un canal directo de comunicación entre autoridades y comunidad educativa, lo que contribuye al fortalecimiento del tejido social.

La SSPM reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera cercana con la ciudadanía, atendiendo las necesidades de los sectores más vulnerables y priorizando la seguridad en los espacios educativos como base fundamental para un desarrollo integral y libre de violencia.

