Despliega Municipio operativo de ayuda a los ciudadanos tras las lluvias

Publicidad - LB2 -

Ante las intensas lluvias registradas durante los últimos días, diversas dependencias del Gobierno Municipal implementaron acciones coordinadas para atender emergencias, apoyar a la ciudadanía y restablecer las condiciones de seguridad en distintos puntos de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- El personal de la Dirección General de Protección Civil respondió a múltiples incidentes derivados de las tormentas del 13 y 14, entre ellos rescates de vehículos atrapados en el paso a desnivel de la avenida Insurgentes, caída de árboles, bardas colapsadas y reportes de encharcamientos en vialidades como Paseo de la Victoria, Ponciano Arriaga, Reforma y el Eje Vial Juan Gabriel.

En la colonia ExHipódromo se reportaron inundaciones, mientras que en el fraccionamiento Colonial del Sur, alrededor de 25 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento de un dique.

- Publicidad - HP1

Asimismo, se inspeccionaron zonas de riesgo estructural como la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, donde colapsó parte de la barda perimetral y el panteón Colinas de Juárez, que presentó deslaves en su perímetro.

Servicios Públicos: limpieza y desagüe en puntos críticos

Las cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos trabajaron en el retiro de basura y residuos en rejillas pluviales y pasos a desnivel, incluyendo el túnel de la avenida 16 de Septiembre, el paso a desnivel que está por debajo del puente internacional Paso del Norte, la avenida Tecnológico y la calle Mina.

También se efectuaron acciones de limpieza en la Zona Centro y sobre el Arroyo del Indio, en la colonia Independencia I.

En coordinación con la Dirección de Obras Públicas y Protección Civil, se efectuaron maniobras de desagüe en el bulevar Manuel Talamás Camandari y Refugio de la Libertad, donde se registraron acumulaciones de agua.

Seguridad Pública Municipal: 377 llamados de emergencia

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que durante la contingencia recibieron 377 llamados al número de emergencia 911, de los cuales 190 correspondieron a incidentes viales, 75 a inundaciones y 66 a solicitudes de apoyo ciudadano.

Se desplegó el operativo Juárez Vigilante, que permitió brindar más de 150 apoyos directos a la ciudadanía, incluyendo rescates, traslados y auxilios en zonas afectadas.

Las colonias con mayores incidencias fueron la Azteca, Héroes de la Revolución, Chamizal, Reforma, Granjas de Chapultepec, Misión de los Lagos y Cerradas del Parque.

Seguridad Vial: cierres preventivos y asistencia en avenidas principales

La Coordinación General de Seguridad Vial reportó la atención de 284 servicios de auxilio vial y 77 maniobras de grúas durante los tres días de contingencia. Además, agentes ofrecieron más de 120 apoyos y atendieron 15 semáforos dañados por las lluvias.

Se registraron inundaciones en puntos como Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda, Tecnológico y Pedro Meneses Hoyos, Óscar Flores y Adolfo López Mateos, así como en Ejército Nacional y Francisco Villarreal Torres.

De manera preventiva se cerraron los pasos a desnivel de la calle Azucenas y Villarreal Torres, mientras se mantuvo vigilancia en zonas con hundimientos, como Manuel J. Clouthier, Perimetral Carlos Amaya y Camino Viejo a la Rosita.

Las acciones conjuntas entre dependencias municipales permitieron reducir riesgos, apoyar a la población afectada y restablecer la movilidad en la ciudad.

El Gobierno Municipal reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales y reportar emergencias al número 911 en caso de contingencias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.