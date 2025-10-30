Desplegará la SSPM mañana operativo “Halloween Seguro 2025

Publicidad - LB2 -

Con el propósito de salvaguardar a las familias juarenses que salgan a celebrar, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), implementará mañana el operativo especial Halloween Seguro 2025.

Ciudad Juárez, Chih .- El director operativo de la Secretaría, Víctor Sauceda, informó que el objetivo es que las niñas, niños y adultos salgan a la calle y participen en la actividad en un ambiente de paz y seguridad, buscando que la jornada termine con saldo blanco.

Para lograr mayor cobertura, la SSPM desplegará elementos en zonas de mayor afluencia de la ciudad como centros comerciales, avenidas y fraccionamientos con mayor concentración de familias.

El patrullaje preventivo se reforzará en toda la ciudad, además se harán recorridos a pie para mantener vigilancia cercana a la ciudadanía, se instalarán puntos de monitoreo móvil por diferentes puntos y se colocarán centros de mando móvil que permitirán una comunicación directa entre el operativo desplegado en calle y el Centro de Respuesta Inmediata (CERI).

Entre las recomendaciones se pide no permitir que los niños salgan sin la compañía de un adulto, supervisar en todo momento a los pequeños, evitar salir noche, salir en grupo con personas conocidas, transitar en zonas seguras, cruzar por esquinas sin atravesarse a los automóviles y caminar por las banquetas.

También se pide revisar los dulces antes de consumirlos y reportar cualquier incidente o situación sospechosa al número de emergencia 911.

Los operativos se reforzarán a partir de las 4:00 de la tarde y hasta la media noche.

