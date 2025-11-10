Desmiente Seguridad Vial publicación falsa sobre supuestas nuevas infracciones de tránsito

Publicidad - LB2 -

Autoridades municipales aclaran que no se han implementado nuevas multas ni reformas al reglamento vial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV) del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez desmintió este lunes las versiones que han circulado en redes sociales sobre la supuesta implementación de nuevas causas de infracción para conductores en la ciudad, aclarando que dicha información es falsa y no tiene sustento oficial.

La dependencia indicó que no se han aprobado ni se tiene previsto imponer nuevas sanciones de tránsito, y reiteró que cualquier medida relacionada con la regulación del comportamiento vial debe ser consultada únicamente en los canales oficiales del Gobierno Municipal o de la propia Coordinación de Seguridad Vial.

La aclaración se dio luego de que en plataformas digitales comenzaran a difundirse publicaciones que aseguraban que se agregarían nuevas multas a la lista de infracciones existentes, lo que generó incertidumbre entre conductores y usuarios del transporte en la ciudad.

Ante esta situación, la CGSV hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique siempre la fuente de la información antes de compartir contenidos no confirmados, y recordó que la desinformación puede generar confusión o interpretaciones erróneas sobre temas que impactan en la vida cotidiana.

Para mantenerse informada sobre cambios reales en el reglamento de tránsito, operativos viales, cierres de calles y campañas de prevención, la ciudadanía puede consultar los siguientes medios oficiales:

Sitio web del Gobierno Municipal: www.juarez.gob.mx

Página de Facebook de Seguridad Vial: facebook.com/seguridadvialcdjuarez

Las autoridades municipales reiteraron que, en caso de aprobarse alguna modificación al reglamento de tránsito, ésta se dará a conocer públicamente con antelación, por medios oficiales y a través de campañas de información dirigidas a todos los sectores de la población.

Con esta aclaración, el Gobierno Municipal busca mantener la confianza de la ciudadanía y reforzar el acceso a información verificada sobre los temas de seguridad vial en Ciudad Juárez.

