    noviembre 22, 2025 | 10:31
    Juárez / El Paso

    Designan a Rafael Butchart nuevo coordinador del Parque Central de Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Gobierno estatal busca fortalecer la gestión y modernización del espacio público.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de reforzar la administración del Parque Central de Ciudad Juárez, el Gobierno del Estado anunció la designación de Rafael Roberto Butchart Sánchez como nuevo coordinador general del recinto, uno de los espacios recreativos más importantes de la ciudad. La decisión fue formalizada por la gobernadora Maru Campos como parte de la estrategia de modernización y revitalización de este pulmón urbano.

    Butchart Sánchez cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito público, especialmente en áreas administrativas y financieras. Su experiencia incluye ocho años en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, donde ocupó cargos clave como coordinador de egresos, jefe de contabilidad y director administrativo, desempeños que respaldan su perfil técnico y capacidad de gestión.

    La administración estatal subrayó que esta designación tiene como propósito principal fortalecer las acciones de mantenimiento, desarrollo y gestión eficiente del Parque Central, un espacio que no solo ofrece áreas verdes, sino también infraestructura deportiva, cultural y de esparcimiento para las familias juarenses. Se prevé que bajo su liderazgo se consoliden nuevos proyectos orientados a mejorar la experiencia de los visitantes.

    Entre los ejes prioritarios de su coordinación están el impulso a actividades culturales y deportivas, el fomento a la convivencia familiar y la implementación de estrategias que promuevan el cuidado del medio ambiente. El Gobierno del Estado ha señalado la importancia de recuperar y preservar espacios públicos como herramientas para mejorar la calidad de vida en contextos urbanos complejos como el de Ciudad Juárez.

    El Parque Central, ubicado en el corazón del área urbana, ha sido durante años un punto de encuentro para miles de personas, y en los últimos meses ha recibido atención especial con la implementación de mejoras en su infraestructura, iluminación y áreas comunes. La llegada de Butchart busca dar continuidad a estos esfuerzos con un enfoque técnico y organizacional más robusto.

    Las autoridades estatales confiaron en que esta nueva etapa contribuirá a consolidar al Parque Central como un espacio modelo en términos de sostenibilidad, inclusión y funcionalidad, alineado con una visión de ciudad más humana y participativa.

