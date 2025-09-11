Movil - LB1 -
    septiembre 11, 2025 | 12:46
    Juárez / El Paso

    Descubre el capítulo especial de “Entre Nosotras” con la primera visita masculina

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Un episodio aniversario que promete sorpresas, cercanía y reflexiones sobre género y ciudad.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – “Entre Nosotras”, la producción del Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez, celebra su primer año con un capítulo fuera de libreto: por primera vez, un invitado hombre se sienta frente a las conductoras Ana Karina Ruiz y Zulema Maya. Se trata del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien acude a conversar —sin rigideces ni formatos tradicionales— sobre lo que suele quedar fuera de la agenda pública.

    Más que una entrevista, el episodio es una ventana íntima y cuidada. El alcalde comparte cómo administra una vida que transita entre giras, reuniones y espacios personales, y lo hace desde la cotidianidad: la disciplina para bajar el ritmo cuando toca, el valor de una tarde en familia, el respiro que puede ser una serie a media semana. El tono es cercano, sin solemnidades, y el objetivo es invitar a mirar a la persona detrás del cargo.

    El aniversario del programa ofrece también un marco para hablar de cambio cultural. Las anfitrionas plantean temas que “Entre Nosotras” ha puesto en la mesa durante un año: la prevención de la violencia, las redes de apoyo que salvan vidas, el papel de los hombres en la construcción de ciudades más igualitarias y el alcance de políticas municipales que no se quedan en los números, sino en lo que cambia la vida diaria de las mujeres.

    La conversación deriva, con sutileza, hacia experiencias que han marcado la gestión local: el aprendizaje de escuchar activistas y académicas, el diseño de servicios que se adapten a los tiempos de quienes salen de la maquila, y el reto —todavía abierto— de sostener una política pública sensible al territorio. No hay discursos; hay preguntas que invitan a pensar qué significa cuidar una ciudad y, al mismo tiempo, cuidarse.

    Sin anticipar las respuestas, el episodio deja pistas: cómo se gestiona la energía en semanas vertiginosas, por qué reconocer la realidad es condición para transformarla, qué lugar ocupan los centros y programas municipales que trabajan con mujeres y también con hombres. El interés no está en los anuncios, sino en la conversación: en lo que se puede decir cuando el set es un espacio seguro y el foco no es el boletín, sino la escucha.

    El especial aniversario conserva el sello del programa: un diálogo a dos voces que abre la puerta a nuevos interlocutores sin perder el centro en las mujeres. Si te intriga saber cómo se vive el servicio público de cerca, qué se aprende al dejarse interpelar por la ciudad y qué compromisos se renuevan de cara al futuro, este capítulo está pensado para ti.

    Próximamente, “Entre Nosotras” estrenará esta entrega especial en su canal. Solo adelantamos esto: hay momentos que sorprenden por su sencillez, y preguntas que invitan a ver Juárez con otros ojos. Lo demás, conviene descubrirlo al prender el episodio.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

