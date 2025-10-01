Movil - LB1 -
    octubre 1, 2025 | 12:54
    Descartan retener para aplicar multas por falta de engomado ecológico

    POR Redacción ADN / Staff.
    César Díaz, director de Ecología Municipal, informó que la multa por falta de este documento es de 2 mil 262 pesos.

    Ciudad Juarez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- César Díaz Gutiérrez, director de Ecología, y las autoridades de Seguridad Vial, dejaron en claro que no habrá retenes para verificar el engomado ecológico, pero que en caso de alguna otra infracción se aplicará el reglamento con la respectiva multa económica.

    El director de ecología, explicó que a partir de mañana, jueves 2 de octubre, aplicarán la multa correspondiente a 20 UMAS, es decir, 2 mil 262.80 pesos.

    Los agentes ecológicos tienen la instrucción de detener a aquellos vehículos altamente contaminantes, incluidos camiones que sean observados al emitir humo o en circunstancias evidentes de contaminación.

    La multa para las unidades altamente contaminantes es de 30 UMAS, lo que equivale a 3 mil 394.20 pesos.

