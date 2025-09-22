Descarta Daniela Álvarez que Ciudad Juárez sea bastión de Morena

Publicidad - LB2 -

La dirigente estatal del PAN, dijo que lo que distingue a nuestra frontera es su capacidad de buscar nuevas opciones políticas cuando sienten que algo no se está haciendo bien.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez, descarto que Ciudad Juárez sea bastión de Morena, y agrego que quien piense de esa manera es porque desconoce la historia de esta frontera.

Durante su visita a esta ciudad con motivo de la elección de Ulises Pacheco como dirigente municipal del PAN, Daniela Álvarez respondió a comentarios de algunos actores políticos que han considerado a Juárez como una ciudad “no panista”.

“No sé quién hizo ese comentario, pero quien lo haya hecho desconoce la historia de Ciudad Juárez”, dijo de entrada.

“No es panista, pero tampoco morenista, priísta o independiente”, agregó.

Dijo que lo que distingue a Juárez es su capacidad de buscar nuevas opciones políticas cuando sienten que “algo no se está haciendo bien”, afirmó.

Solicitó no etiquetar a la ciudad como territorio de alguna fuerza política en particular.

Álvarez agregó que con Ciudad Juárez concluyó la renovación de los Comités Directivos Municipales en todo el estado.

