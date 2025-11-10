Descarta alcalde presencia de bandas de secuestradores en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Tras el asesinato de un joven pese al pago de rescate, Pérez Cuéllar asegura que se trata de un hecho aislado y hay detenidos por el caso.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, descartó este lunes la existencia de bandas de secuestradores operando en la ciudad, luego del caso que conmocionó a la comunidad juarense por el asesinato de un joven, pese a que su familia pagó el rescate exigido por los responsables.

El edil respondió así a las preocupaciones expresadas por Iván Pérez Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez, quien manifestó inquietud por la seguridad en la ciudad tras el crimen de Jesús Gerardo Gómez, hijo de un comerciante de autopartes. El joven fue secuestrado a finales de octubre y su cuerpo fue localizado el 1 de noviembre en el fraccionamiento La Cañada, en las calles Ejido Cuauhtémoc y Ejido López Mateos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cuatro personas han sido detenidas por su presunta participación en este delito, lo que ha permitido esclarecer el caso de forma preliminar. Pérez Cuéllar calificó el hecho como “aislado” y reiteró que no hay evidencia que indique la presencia de grupos criminales organizados dedicados al secuestro en esta frontera.

“No vamos a permitir que este tipo de incidentes se repitan. Afortunadamente no se trata de una situación generalizada ni de una tendencia en aumento”, declaró el alcalde. También aseguró que se mantiene una coordinación estrecha con las corporaciones de seguridad para atender este tipo de delitos con celeridad.

Pérez Cuéllar enfatizó que el Gobierno Municipal no bajará la guardia en el tema de seguridad y que las labores preventivas seguirán fortaleciéndose, en colaboración con el sector empresarial y las autoridades estatales y federales. “Estamos muy atentos y trabajando coordinadamente con todas las instancias de seguridad”, agregó.

El caso ha generado consternación entre empresarios locales, quienes han solicitado mayor vigilancia y acciones contundentes para garantizar la seguridad de la población y evitar que hechos como este generen un clima de temor o afecten el entorno económico y social de la ciudad.

Hasta el momento, las investigaciones continúan abiertas para deslindar responsabilidades y esclarecer por completo los motivos del crimen, mientras las autoridades reafirman su compromiso de mantener la vigilancia y actuar con firmeza frente a cualquier amenaza contra la seguridad de los juarenses.

