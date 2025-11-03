Descarta alcalde Cruz Pérez Cuéllar reforzar seguridad tras asesinato de edil en Uruapan

Publicidad - LB2 -

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar aseguró que no incrementará su seguridad personal, pese al asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado fin de semana durante un evento público.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- En su conferencia semanal, el edil juarense lamentó el hecho y subrayó que los distintos niveles de gobierno deben asumir su responsabilidad en materia de seguridad, sin caer en alarmismos.

“En el tema de seguridad, tenemos que asumir nuestra responsabilidad los presidentes municipales, los gobernadores y desde luego el Gobierno federal”, expresó.

A pesar del contexto, Pérez Cuéllar dejó claro que no solicitará un refuerzo en su esquema de protección:

“Me siento cómodo con la seguridad que tengo”, señaló.

“Mi nivel de actividad es muy intenso, siempre ando en la calle, así que hay que encomendarse también a…”, dijo con un tono relajado, sin concluir la frase.

El alcalde también comentó que, en el caso específico del edil michoacano, el gobernador de Michoacán —también emanado de Morena— debe asumir su parte de responsabilidad, al ser autoridad directa en temas de seguridad pública en la entidad.

Finalmente, reiteró su postura de seguir cercano a la ciudadanía, como ha sido característico en su administración, y descartó que este tipo de hechos lo lleven a modificar su agenda pública o contacto con la comunidad.

