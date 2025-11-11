Desarrollarán proyecto de composta en Samalayuca con desechos orgánicos del Mercado de Abastos

Publicidad - LB2 -

Buscan aprovechar frutas y verduras desechadas para mejorar suelos agrícolas y reducir residuos enviados al relleno sanitario.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez anunció el desarrollo de un proyecto ejecutivo para la creación de composta en Samalayuca, iniciativa que busca aprovechar los desechos orgánicos generados en el Mercado de Abastos de Juárez y destinarlos al mejoramiento de suelos agrícolas en esa región.

El anuncio se dio tras una reunión entre el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, integrantes del Consejo de Administración del Mercado de Abastos y el director de Desarrollo Rural, Enrique Reyes Córdova, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar un modelo de aprovechamiento sustentable de la materia orgánica que actualmente termina en el relleno sanitario.

- Publicidad - HP1

“El Consejo le planteó al alcalde la necesidad de utilizar los residuos de frutas y legumbres en la elaboración de composta, en lugar de desecharlos. En Samalayuca los suelos carecen de materia orgánica, por lo que esta composta sería muy beneficiosa para los cultivos locales”, explicó Reyes Córdova.

El funcionario detalló que el proyecto permitirá generar composta de alta calidad, al aprovechar alimentos descompuestos que conservan propiedades que enriquecen el suelo de forma más eficiente que otros materiales tradicionalmente usados, como el estiércol. Añadió que, tras el visto bueno del Presidente Municipal, se procederá a desarrollar el proyecto ejecutivo, en el que se contemplará el levantamiento del terreno, necesidad de maquinaria, logística y estimación de inversión.

Por su parte, Jorge De Luna, administrador del Mercado de Abastos, informó que ya se habían sostenido reuniones previas con la Dirección de Desarrollo Rural, donde se avanzó en un anteproyecto centrado en el manejo de desechos orgánicos. Recalcó que el objetivo es convertir al mercado en una entidad socialmente responsable que contribuya al aprovechamiento de sus residuos y a la mejora ambiental.

“Nos preocupa que toneladas de materia orgánica terminen en la basura cuando podrían tener un uso agrícola o ambiental. Este esfuerzo busca beneficiar tanto a los productores de Samalayuca como a parques y jardines de la ciudad”, indicó De Luna.

Asimismo, destacó que esta iniciativa se alinea con las políticas de separación de residuos que ya se implementan en algunos sectores de Ciudad Juárez, por lo que el proyecto contribuirá a dar continuidad y fortalecer la cultura del reciclaje y la sostenibilidad urbana.

El desarrollo del proyecto ejecutivo será coordinado por Desarrollo Rural, con la colaboración de otras dependencias municipales, y marcará un paso importante hacia la gestión responsable de residuos orgánicos, el impulso a la economía circular y la promoción de prácticas agrícolas más sustentables en la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.