Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 9, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 9, 2025 | 17:20
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    “Desabasto para el pueblo, contratos millonarios para los aliados de Morena”: Jorge Soto

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Senador morenista beneficiado con más de 400 mdp en contratos del sector salud.

    Chihuahua, Chih .- El diputado Jorge Soto, del Partido Acción Nacional, expuso que el desabasto de medicamentos en México no es un accidente, sino consecuencia directa de las malas decisiones del gobierno de Morena.

    “Lo crearon ellos y tienen ya siete años sin poder resolverlo”, señaló, al recordar que la sustitución del Seguro Popular por el Insabi, y luego por el IMSS-Bienestar, solo cambió los nombres, no los resultados.

    - Publicidad - HP1

    Soto advirtió que mientras más de 40 millones de mexicanos no tiene acceso a servicios de salud, políticos de Morena hacen fortunas vendiéndole medicamentos e insumos médicos al propio gobierno, entre ellos, el senador Carlos Lomelí Bolaños, quien ha obtenido contratos millonarios a través de empresas farmacéuticas vinculadas a él, como Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) y Laboratorios Solfran.

    “El problema no es solo el desabasto, sino la impunidad con la que operan los aliados del poder”, acusó Soto, al exigir al gobierno federal frenar los contratos irregulares y garantizar un verdadero abasto nacional.

    Finalmente, el legislador chihuahuense reiteró que Chihuahua se mantiene entre los tres estados mejor evaluados en salud, pero advirtió que, sin un cambio de rumbo en la política pública federal, “seguiremos esperando medicinas mientras unos pocos hacen negocio con la enfermedad de los mexicanos”.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 044 | Alerta: Crisis Aduanal

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas regresan con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Llevarán “Cruzadas por Juárez” a la colonia El Sauzal

    El próximo sábado 18 de octubre se llevará a cabo el programa “Cruzadas por...
    Deportes

    Será este 12 de octubre la Carrera Flash Kids 2025

    El próximo domingo se llevará a cabo la Carrera Flash Kids Run 2025 del...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.