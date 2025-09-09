Movil - LB1 -
    Denuncias ayudan a combatir que la gente arroje residuos en sitios inadecuados: alcalde

    Juárez / El Paso

    Redacción ADN / Agencias
    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, señaló que la denuncia ciudadana es importante para combatir las acciones que realizan algunas personas al arrojar residuos industriales de manera inadecuada, afectando el medio ambiente.

    Ciudad Juárez, Chih .- Por ese motivo, el alcalde invitó a los juarenses a denunciar al número de emergencia 911 cualquier situación que observen sobre ello.

    “Invitamos a la ciudadanía a que denuncie, evidentemente hay vigilancia, pero la ciudad es muy grande y es muy importante que se den las denuncias; nosotros estaremos atentos como lo está haciendo la Dirección de Limpia. Aunque compete al Gobierno Federal nosotros tenemos que estar atentos como primeros respondientes”, mencionó.

    Dijo que la federación no cuenta con el personal que pudiera tener la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por lo que el Gobierno Municipal colabora a través de las distintas dependencias.

    “Lo importante es estar denunciando y ya nosotros estaremos colaborando y turnando los casos a quien corresponda”, mencionó el edil.

    En otro tema, informó que ya se cuenta con el terreno y muy pronto el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) empezará a construir las más de 700 casas en el suroriente de la ciudad.

    “Entiendo que ya tomaron la decisión de qué empresa construirá las casas, ya está el terreno, ya concursaron los empresarios que querían construir, infonavit ya decidió y falta que empiecen”, comentó.

