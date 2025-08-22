Denuncia Pérez Cuéllar campaña de la Policía Estatal en contra de la SSPM

Publicidad - LB2 -

El alcalde afirma que el secretario de la SSPE, Gilberto Loya, “se volvió loco” al usar a la corporación con fines políticos, y considera que lo en encontrado en la vivienda de la agente municipal fue sembrado.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acusó al secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya, de haber emprendido unja campaña en contra de la policía municipal de Ciudad Juárez, como parte de una estrategia política mediante la cual busca candidatearse.

De entrada, el alcalde de esta frontera manifestó su apoyo a la agente de la SSPM, cuyo domicilio fue objeto de una revisión de parte de agentes estatales, la tarde de ayer jueves en la colonia Carlos Chavira.

“Quiero apoyar a la policía municipal que presentó una demanda en contra de la Policía Estatal, donde se señala abuso sexual de dos menores de edad por parte de agentes estatales”, indicó.

El alcalde fue más allá, al señalar de manera categórica que lo que se encontró en esa vivienda fue sembrado.

“No existe constancia oficial, nos enteramos a través de los medios y de publicaciones en redes sociales”, dijo.

“Percibimos poca seriedad, poca colaboración y, más bien, una campaña mediática para dañar a la corporación”, señaló.

Aseguró que tiene información de que en la ciudad de Chihuahua se realiza un seguimiento a sus redes sociales y a las de personas cercanas a su equipo por parte de la SSPE.

Añadió que la agente municipal interpuso una denuncia luego de que presuntamente se le intenta vincular con una persona con la que tuvo una relación hace seis años.

“Me parece que el secretario ya se está empezando a volver loco, está queriendo usar la corporación”, concluyó.

