Denuncia agente de la SSPM abusos y robo de los estatales que catearon su vivienda

La policía municipal, cuya identidad no ha sido revelada, acudió esta mañana a la Fiscalía a presentar las denuncias correspondientes, y a declarar sobre su relación con un detenido por asesinato, días anteriores.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El Secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, señaló que la agente que es señalada por supuesto vínculo con un delincuente, acudió a la Fiscalía de Distrito Zona Norte a declarar.

Este jueves, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), catearon la vivienda ubicada en la colonia Castillo Peraza, en donde habita una agente de la SSPM, y quien de acuerdo a la policía estatal, es esposa de un sujeto que fue detenido como presunto sicario.

Por medio de un boletín de prensa, se informó que entre los objetos asegurados de la vivienda se encuentran:

– Una pistola calibre .45

– Un fusil con cargador de plástico negro

– Un chaleco táctico con la leyenda “Policía Municipal”

– Narcótico en polvo blanco y marihuana

– Cartuchos útiles calibre 9 mm y .45.

Posterior a eso, la agente, cuya identidad no fue revelada, denunció tocamientos a sus hijas de 15 y 16 años, así como robo de las cámaras de seguridad y el DVR, además de que asegura que los estatales están ocultando información.

Frente a este escenario, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, César Omar Muñoz Morales, ordenó a la agente acudir ante la Fiscalía para presentar su declaración por estos hechos e interponer las denuncias correspondientes.

La oficial, acompañada por sus hijas acudió a la Fiscalía y a la FEM para interponer dichas querellas.

