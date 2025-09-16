Demuestran juarenses su fervor patrio en el desfile del 16 de septiembre

Publicidad - LB2 -

La marcha cívico-militar, contó con la presencia de cientos de familias juarenses, quienes disfrutaron de la presencia de las fuerzas del orden y de los grupos de rescate, quienes hicieron recordar la gesta heroica de 1810.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Los colores patrios volvieron a ondear esta mañana en Ciudad Juárez, con la realización del desfile conmemorativo del 16 de septiembre, que reunió a cientos de familias y diversos funcionarios públicos de la administración municipal y de las fuerzas armadas de México, acantonadas en esta frontera.

Una particularidad de la marcha cívico-militar, fue la presencia de decenas de menores de edad, incluso de bebés ataviados con la vestimenta tradicional mexicana.

Además de que fueron pocos los planteles educativos que desfilaron, entre ellos la UACJ, el Tec de Juárez, el Centros Cultural Universitario, y un contingente del Colegio de Bachilleres, porque el resto de los participantes fueron representativos de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional, SPPM, Bomberos y Rescate.

En el templete de honor, destacaron el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y su esposa, Rubí Enríquez, además del General Brigadier de Estado Mayor, César Gutiérrez López, comandante de la Guarnición Militar de Juárez.

El desfile, desarrollado sobre la avenida Insurgentes, fue organizado por la Dirección de Educación en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y arrancó con la descubierta de la Coordinación General de Seguridad Vial, seguida por las escoltas y banderas de las distintas corporaciones de seguridad.

Uno de los momentos más significativos fue la representación de los héroes de la patria, entre ellos, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Juan Aldama y Leona Vicario, quienes recordaron a los presentes el origen de la lucha por la libertad en Dolores, Guanajuato, en 1810.

Acto seguido, desfilaron los contingentes del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado, la Guardia Nacional, las fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), el Departamento de Bomberos y el equipo de Rescate. También se exhibieron vehículos representativos del Plan DN-III-E del Ejército Mexicano.

