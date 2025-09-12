Dejan en prisión a “La Diabla” por los delitos de feminicidio y delincuencia organizada

Publicidad - LB2 -

A esta mujer se le acusa de asesinar a una joven para extraerle el bebé, quien posteriormente murió a consecuencia de las heridas producidas por la manera tan rudimentaria en la que se practicó la cesárea.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Este mediodía del viernes 12 de septiembre, un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos vinculó a proceso penal a Martha Alicia M.A. “La Diabla”, por feminicidio agravado y lesiones calificadas, cometidos en contra de una mujer y un recién nacido en Ciudad Juárez.

El juzgador le impuso la medida cautelar de prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso, permaneciendo en las instalaciones del CERESO Femenil de Ciudad Juárez.

En primera instancia, a la mujer no se le pudo vincular a proceso por el delito de Trata de Personas por lagunas legales que tiene la ley al respecto,

Una de las carpetas de investigación de Martha Alicia M.A., se menciona que reclutó a una menor de 14 años para colaborar con un grupo de la delincuencia organizada.

Además, contactó a otra mujer embarazada de siete meses, a quien le extrajeron el bebé para comercializarlo a través de un grupo criminal que opera en la frontera.

En su momento se habló que de el neo nato fue internado en una clínica a consecuencia de las heridas que sufrió por la manera tan rudimentaria con que se practicó la cesárea, lo que, incluso, le costó la vida a la madre.

Sobre los primeros delitos que les imputaron, la FEM informó días después que la causa por la cual se decidió no vincular a la juarense a proceso fue por posibles lagunas legales en la normativa en materia de trata de personas.

Presuntamente están ligados con “La Diabla” su esposo y uno de sus hijos, de quienes presuntamente recibía ordenes desde el interior del Cereso 3, en donde se encuentran recluidos por diversos delitos.

Autoridades estatales y federales estiman que esta red comenzó a operar hace pocos meses, y hasta ahora se han documentado menos de cinco casos confirmados.

Sin embargo, no se descarta que existan más víctimas, debido a la forma en que el grupo criminal diversificó sus actividades ilícitas.

