    septiembre 2, 2025
    Foto tomada del portal Somos Juárez / El ex maratonista Jesús Pachecho Ramírez.

    Deja Jesús Pacheco ICHD tras polémica por publicidad en el Estadio Juárez

    Redacción ADN / Staff.
    De momento Gobierno del Estado no ha emitido comentario al respecto, y fue el propio ex atleta, quien, a través de las redes sociales, hizo el anuncio.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Aunque el Gobierno del Estado no lo ha hecho oficial, el ex maratonista Jesús Pacheco Ramírez anunció a través de sus redes sociales, su salida del Instituto Chihuahuense del Deporte y Juventud (ICHD) en la Zona Norte, puesto que ocupó desde el sexenio de Javier Corral.

    Su salida ocurre en medio de la controversia generada por el retiro de la publicidad del Municipio de Juárez en el Estadio Juárez, inmueble donde tienen sede las oficinas de la delegación.

    La situación se dio justo en la antesala de la gran final de la Liga Estatal de Béisbol, cuando los anuncios municipales fueron sustituidos por propaganda del Gobierno del Estado, provocando sorpresa entre trabajadores y aficionados.

    Jesús Pacheco se desempeñó como delegado del ICHDyJ desde 2016, cargo en el que se mantuvo por casi ocho años.

    Durante este periodo, gestionó programas de apoyo a deportistas locales, fortaleció la vinculación con asociaciones deportivas y mantuvo presencia constante en torneos estatales y nacionales.

    En su mensaje de despedida agradeció la confianza de la gobernadora Maru Campos y reiteró su compromiso con el deporte fronterizo.

    Se menciona al “Palmita” González como su sustituto.

    De manera extraoficial, se menciona que Enrique “Palmita” González, ex basquetbolista y actual director de actividades deportivas en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, podría ser designado como nuevo delegado del Instituto en la Zona Norte.

    Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido un comunicado oficial sobre la destitución ni sobre el relevo en la oficina que atiende al deporte de la región fronteriza.

