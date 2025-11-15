Deja Alfredo “El Caballo” Lozoya abierta posibilidad de buscar de nuevo la alcaldía de Parral

Publicidad - LB2 -

El diputado de MC condiciona su postulación en 2027 a los cambios en la reforma electoral federal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya dejó abierta la posibilidad de contender nuevamente por la alcaldía de Hidalgo del Parral en 2027, dependiendo del rumbo que tome la reforma político-electoral que será discutida próximamente en el Congreso de la Unión. Así lo expresó durante una visita reciente a Chihuahua, donde también refrendó su confianza en el crecimiento de Movimiento Ciudadano (MC) en la entidad.

Lozoya, quien ya fue alcalde de Parral en dos ocasiones —la primera como independiente y la segunda bajo la bandera de Movimiento Ciudadano—, dijo que la propuesta de reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum será clave para definir su futuro político. De acuerdo con el legislador, se prevé que el dictamen se analice a partir de diciembre y que su eventual aprobación ocurra entre febrero y marzo del próximo año.

“Todo estará sujeto a la nueva ley electoral que probablemente se apruebe en unos cuantos meses”, explicó el también empresario parralense. Agregó que, si las condiciones legales lo permiten, estaría dispuesto a buscar un tercer periodo al frente del gobierno municipal de la llamada “Capital del Mundo”, aunque reconoció que su partido evalúa también la posibilidad de postular a una mujer para esa candidatura en 2027, en consonancia con los criterios de paridad de género.

En ese sentido, aclaró que aún no se descarta como aspirante, pero insistió en que su decisión final dependerá de cómo se reconfiguren los bloques y candidaturas derivadas de la eventual aprobación de la reforma electoral. “Para mí sería un privilegio volver a repetir en este puesto”, subrayó, aunque evitó emitir juicios sobre la actual administración municipal encabezada por Salvador Calderón, argumentando que esa evaluación corresponde a los ciudadanos.

El exalcalde también aprovechó para reforzar el posicionamiento de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, y destacó que su partido buscará competir sin alianzas en 2027. “Tenemos que estar en la boleta”, afirmó Lozoya, al referirse a la necesidad de construir una opción fuerte de cara a los próximos comicios locales. Movimiento Ciudadano, que ha ganado terreno en ciudades medias del estado, buscará consolidarse como una alternativa real al PAN y Morena en el panorama estatal.

Cabe recordar que Alfredo Lozoya fue una de las figuras pioneras del movimiento independiente en Chihuahua, al ganar la alcaldía de Parral en 2016 sin el respaldo de un partido. Posteriormente, se unió a las filas de MC, desde donde intentó sin éxito alcanzar la gubernatura del estado en 2021. Actualmente se desempeña como diputado federal y figura como uno de los principales referentes del partido naranja en la entidad.

