Definirán Municipio e IMSS un esquema conjunto para operar centros infantiles

El Gobierno Municipal y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabajan en establecer un convenio de colaboración para operar en conjunto los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) construidos por el municipio, dio a conocer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Ciudad Juárez, Chih .- Explicó que la Secretaría del Ayuntamiento actualmente se encuentra revisando el documento que formalizará el acuerdo con el DIF Municipal y el IMSS, a fin de definir la manera en que ambas instancias participarán en la administración y funcionamiento de estos espacios.

Señaló que será el Instituto Mexicano del Seguro Social el que tendrá a su cargo la operación de los centros; sin embargo, el Gobierno Municipal establecerá un esquema de apoyo que permita ofrecer becas a hijos e hijas de padres no derechohabientes, con el propósito de ampliar el acceso a este servicio.

Comentó que este esquema también contempla el reconocimiento al municipio por la inversión realizada en la construcción de los centros y por la propiedad de los terrenos donde se ubican.

Precisó que este modelo de colaboración aplicará en dos de los seis centros, ya que los otros cuatro fueron construidos en terrenos donados al IMSS, instancia que será responsable de su operación.

