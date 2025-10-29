Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 29, 2025 | 12:51
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Definirán Municipio e IMSS un esquema conjunto para operar centros infantiles

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Gobierno Municipal y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabajan en establecer un convenio de colaboración para operar en conjunto los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) construidos por el municipio, dio a conocer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- Explicó que la Secretaría del Ayuntamiento actualmente se encuentra revisando el documento que formalizará el acuerdo con el DIF Municipal y el IMSS, a fin de definir la manera en que ambas instancias participarán en la administración y funcionamiento de estos espacios.

    - Publicidad - HP1

    Señaló que será el Instituto Mexicano del Seguro Social el que tendrá a su cargo la operación de los centros; sin embargo, el Gobierno Municipal establecerá un esquema de apoyo que permita ofrecer becas a hijos e hijas de padres no derechohabientes, con el propósito de ampliar el acceso a este servicio.

    Comentó que este esquema también contempla el reconocimiento al municipio por la inversión realizada en la construcción de los centros y por la propiedad de los terrenos donde se ubican.

    Precisó que este modelo de colaboración aplicará en dos de los seis centros, ya que los otros cuatro fueron construidos en terrenos donados al IMSS, instancia que será responsable de su operación.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    EL PODCAST 084 | La Mejor del Mundo

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Dale like, comenta y comparte este episodio.
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    ¡Aprovecha este fin de semana para esterilizar gratis a tus mascotas!

    Con el propósito de reducir la sobrepoblación y mejorar la calidad de vida de...
    En la Salud

    Disminuyen contagios por sarampión en Chihuahua

    Gracias a la campaña permanente de vacunación, el estado de Chihuahua registró una considerable...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.