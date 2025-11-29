Debatiran Juan Carlos Loera y Mario Mata sobre Ley de Agua en ADN

Publicidad - LB2 -

La iniciativa surgió tras un debate privado; el foro sería moderado por David Gamboa y aún no tienen fecha definida.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Tras un acalorado intercambio de posturas en el grupo privado de WhatsApp “El Jefazo”, el cartonista Alfredo “Pillo” Hernández propuso públicamente un debate entre el senador Juan Carlos Loera de la Rosa y Mario Mata Carrasco, actual director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y diputado federal con licencia. El tema central del encuentro sería la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la cual ha polarizado posturas en el estado de Chihuahua.

La iniciativa contempla que el debate se realice en Ciudad Juárez con el respaldo de ADN A Diario Network, utilizando sus plataformas digitales para una transmisión abierta y accesible al público. La propuesta incluye además que el debate sea moderado por el editor general del medio, el Lic. David Gamboa, a fin de mantener una conducción neutral y permitir que ambas partes expongan sus argumentos en igualdad de condiciones. La fecha y dinámica del encuentro aún están por definirse.

El enfrentamiento verbal entre Loera y Mata se originó en el grupo “El Jefazo”, que agrupa a periodistas, analistas políticos y observadores ciudadanos de la política estatal. Ahí, ambos funcionarios confrontaron sus posturas sobre la reforma, lo que motivó a Hernández a intervenir con una propuesta formal para trasladar el debate al terreno público y abierto, con la intención de enriquecer el diálogo democrático.

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales ha sido uno de los temas más controvertidos de las últimas semanas. Desde su aprobación en la Cámara de Diputados, ha generado reacciones encontradas en estados agrícolas del norte del país. Entre los puntos más discutidos se encuentran los nuevos criterios para la revocación de concesiones no utilizadas y un mayor control del Estado sobre el uso del recurso.

Mario Mata, quien encabeza actualmente la JCAS y tiene amplia trayectoria en el tema hídrico, ha criticado duramente la reforma al considerarla una amenaza para los productores agrícolas y una medida que concentra poder en el gobierno federal. En cambio, el senador Juan Carlos Loera ha defendido la nueva legislación como una herramienta necesaria para combatir el acaparamiento del agua y garantizar una distribución más justa y sustentable.

La posibilidad de un debate entre ambos cobra especial importancia en Chihuahua, entidad marcada por históricos conflictos por el agua, como el ocurrido en 2020 en la presa La Boquilla, donde productores se enfrentaron con fuerzas federales por el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos. A la fecha, el tema sigue generando tensiones políticas, particularmente en regiones como Delicias, donde el acceso al recurso hídrico es vital para la economía local.

Distintas voces del ámbito académico, medios y sociedad civil han manifestado su respaldo a la realización de un foro abierto que privilegie la información técnica y la transparencia sobre las posturas ideológicas. En ese sentido, ADN se ha declarado listo para facilitar un espacio plural, con el objetivo de abonar a una discusión informada que beneficie a la ciudadanía.

Se espera que en los próximos días se confirmen detalles logísticos y formales del evento, que podría convertirse en un referente en la discusión pública sobre el futuro del agua en Chihuahua y en México.

