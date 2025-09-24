Darán certeza jurídica a 337 familias en Loma Blanca

Publicidad - LB2 -

El Cabildo aprobó una modificación al Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente con lo cual se brinda certeza jurídica a 337 familias que se encuentran en Loma Blanca.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la Sesión Ordinaria número 25, que estuvo presidida por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano presentó un tema urgente.

Al respecto, el regidor Daniel Alejandro Acosta Aviña informó que solicitó al Cabildo que se aprobara la modificación menor al Plan del Desarrollo Urbano Sostenible para el centro de población de la cabecera municipal de Ciudad Juárez 2024, en el marco del proyecto de regularización e incorporación a la zona urbanizable del centro de población desarrollado por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

- Publicidad - HP1

Esta modificación menor de suelo corresponde a 14 parcelas, integradas en un solo polígono ubicadas en Loma Blanca, con esto se dará certeza jurídica a 337 familias que ya se encuentran en ese sector de San Isidro Río Grande.

Entre las bondades que el proyecto tiene destaca la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano, lo que implica que los habitantes del sector obtengan una serie de servicios, así como la seguridad de que su vivienda esté en un predio regularizado.

Además de que se podrán tener créditos gubernamentales, acceso a servicio e infraestructura de mayor calidad, mencionó.

Agregó que esta modificación también está validada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, por lo cual es factible el cambio de reserva a urbanizable y con una asignación secundaria habitacional de 60 viviendas por hectárea.

Sobre este tema, la regidora María Dolores Adame Alvarado dijo que con este dictamen se otorga certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra a los habitantes de ese sector y ahora esas familias pueden tener la seguridad de ser los legítimos propietarios.

En esta Sesión, el Cabildo autorizó celebrar un convenio de colaboración con el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Turismo, con el objeto de que el Municipio acceda y aplique recursos para el desarrollo turístico.

Anteriormente la coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González Lara, explicó que este convenio es para que el Municipio obtenga recursos para llevar a cabo el programa “Rutas mágicas de colores”.

El objetivo de esto es que se intervendrán aproximadamente 18 mil metros cuadrados de fachadas en el Centro Histórico de la ciudad y con esto se busca embellecer la imagen urbana de destinos turísticos mediante la pinta de fachadas, lo que contribuirá a fortalecer la estética urbana, fomentar el turismo y promover el bienestar comunitario.

El Cabildo también aprobó un dictamen por parte de la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios, que propone autorizar el Conjunto Urbano en Régimen de Propiedad en Condominio “Townhouses Campestre”, así como uno más en el Régimen de Propiedad en Condominio Comercial “Porvenir Market”.

Asimismo, la Comisión de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales presentó dos solicitudes de desincorporación y enajenación a título oneroso: la primera, de un predio municipal de 66.50 metros cuadrados; y la segunda, de un predio de 231 metros cuadrados, ambos a favor de dos ciudadanos, mismas que fueron aprobadas por Cabildo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.