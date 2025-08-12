Movil - LB1 -
    agosto 12, 2025
    Dará inicio “Juárez en la Juárez: Amor Eterno” este 16 de agosto

    Juárez / El Paso

    Redacción ADN / Agencias
    Este sábado 16 de agosto, a partir de las 4:00 de la tarde, la avenida Benito Juárez, desde la calle Mejía hasta la Azucenas, se llenará de música, gastronomía y entretenimiento con una nueva edición de Juárez en la Juárez, bajo el lema “Amor Eterno”.

    Ciudad Juárez, Chih .- El director de Turismo del Municipio, Francisco Moreno Villafuerte, destacó que este evento, que se ha convertido en una tradición cada tres meses, busca ofrecer un espacio seguro, familiar y cultural que reactive la Zona Centro.

    Resaltó que gracias al trabajo coordinado con empresarios, dependencias municipales y el respaldo de Seguridad Pública y Vialidad, en las ediciones anteriores se ha logrado mantener saldo blanco.

    Por su parte, Omar Moreno, representante de los empresarios de la avenida Juárez, agradeció el apoyo del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y las dependencias de Gobierno, subrayando que este será el quinto evento organizado en la zona y más de diez establecimientos locales participarán ofreciendo una amplia oferta gastronómica y diversas sorpresas para los asistentes.

    El empresario restaurantero Daniel Vargas añadió que en esta ocasión habrá alrededor de 30 propuestas culinarias para todos los gustos y presupuestos, desde opciones económicas como burritos hasta cortes de carne de alta calidad, todo sin costo de acceso al evento y disponible hasta la 1:00 de la mañana.

    En materia de seguridad, Arturo Rivera, director operativo de la Coordinación General de Seguridad Vial, informó que se cerrarán calles estratégicas para facilitar el flujo peatonal, mientras que Jesús Torres, comandante del Distrito Centro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, detalló que se desplegará un operativo con 150 elementos para garantizar la seguridad de peatones, vehículos y comercios, manteniendo el objetivo de lograr saldo blanco.

    Juárez en la Juárez: Amor Eterno promete una tarde y noche de convivencia, música en vivo y sabores locales, reafirmando el compromiso del municipio y los empresarios por fortalecer la vida cultural y económica del centro histórico.

